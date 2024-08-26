На Харківщині ЗСУ відбили дев’ять атак окупантів

Оперативна інформація станом на 16:00 26.08.2024 щодо російського вторгнення.

На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 103. Найгарячіше зараз на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Від початку доби, на Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення. Українські воїни успішно відбили атаку поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито вісім атак ворога поблизу населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка. Ще дві атаки тривають поблизу Синьківки та Андріївки. Також за сьогодні противник скинув 12 КАБів на Колісниківку.

На Лиманському напрямку ворог 12 разів атакував в районах Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського. Сім боєзіткнень завершені, атаки тривають поблизу Пролетарського, Греківки та Невського.

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося п’ять боєзіткнень. Ворог наступав поблизу Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Отримав жорстку відсіч.

На Краматорському напрямку від початку доби російські війська два рази намагалися потіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Часового Яру, атаки відбиті. Під ударами некерованих авіаційних ракет опинились Григорівка та Часів Яр.

На Торецькому напрямку противник за підтримки штурмової авіації сім разів атакував позиції наших військ. Ситуація контрольована.

Залишається напруженою ситуація на Покровському напрямку. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Пантелеймонівки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Мемрика, Михайлівки, Карлівки – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб штурмувати українські позиції. В 14 локаціях боєзіткнення тривають досі.

Агентство Телевидения Новости