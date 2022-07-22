На Харківському напрямку ворог не припиняє обстріли зі ствольної та реактивної артилерії

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 22 липня. 149 доба війни.

В акваторії Чорного моря ворог утримує в готовності два носії високоточної зброї сумарним залпом до 16 крилатих ракет типу «Калібр». Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України.

На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів в районах населених пунктів Харків, Прудянка, Золочів, Дементіївка, Уди, Іванівка, Старий Салтів, Борщова, Руські Тишки, Питомник, Кутузівка, Чугуїв, Петрівка, Руська Лозова, Слатине, Черкаські Тишки, Базаліївка, Дуванка, Мосьпанове, Лебʼяже, Перемога та Ртищівка. Авіаудари зафіксовано поблизу Верхнього Салтова.

На Словʼянському напрямку ворог обстрілював райони 18 населених пунктів – зокрема Долини, Дібровного, Богородичного та Норцівки. Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом біля Великої Комишувахи.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости