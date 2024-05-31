На Харківському напрямку з початку доби окупанти активних дій не проводили

Оперативна інформація станом на 10.30 31.05.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку з початку доби агресор активних дій не проводив, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Українські підрозділи продовжують укріплювати позиції та оборонні рубежі. За вчорашню добу ворог втратив на цьому напрямку 152 окупанти. Крім того, наші воїни знищили два танки, дві артилерійські системи, 10 БпЛА та стільки ж автомобілів. Пошкоджено один танк, бойову броньовану машину, артилерійську систему та п’ять автомобілів.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито одну ворожу атаку поблизу Новоєгорівки. Тривають бої в районах Петропавлівки, Берестового та Макіївки. Ситуація контрольована.

За минулу добу на Куп’янському напрямку, за уточненими даними, загальні втрати ворога склали 82 особи. Знищено один танк, артилерійську систему, два автомобілі та станцію РЕБ «Серп-ВС5». Пошкоджено бойову броньовану машину та п’ять артсистем противника.

На Лиманському напрямку російські загарбники намагаються атакувати неподалік Діброви. Ситуація напружена. Сили оборони вживають заходів щодо стабілізації обстановки.

На Сіверському напрямку тривають бої в районі Берестового. Тричі ворог намагався прорватися в напрямку Виїмки. Успіху не мав. Втрат позицій не допущено.

За добу, що минула, Повітряні сили та ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 21 район зосередження особового складу, один засіб ППО та дві артилерійські системи противника.

А вже з початком цієї доби наші ракетні війська завдали успішні удари по поромній переправі та нафтовому терміналу в Краснодарському краї.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1390 осіб. Також ворог втратив 18 танків, 22 бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, сім ракет, 56 автомобілів та 11 одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости