На Харківському напрямку за добу відбулося 39 атак окупантів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 16 жовтня. 966 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’яти ракетних ударів із застосуванням 13 ракет, а також 65 авіаударів, зокрема скинув 130 КАБів. Крім цього, здійснив більш ніж 4500 обстрілів, з них 169 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Товстодубове, Сваркове, Юнаківка, Шалигіне, Олександрія, Миропілля, Яструбщина Сумської області; Ківшарівка, Малі Проходи Харківської області; Греківка та Твердохлібове Луганської області; Торецьк, Суха Балка, Богоявленка, Велика Новосілка Донецької області; Темирівка, Мала Токмачка, Білогір’я та Оріхів Запорізької області.

На Харківському напрямку ворог 11 разів штурмував у районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 28 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Новоосинового, Грушівки, Піщаного, Глушківки, Лозової, Кругляківки, Петропавлівки, Колісниківки та Вишневого.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости