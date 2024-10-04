На Харківському напрямку за добу знешкоджено 140 окупантів та знищено купу техніки

Протягом минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення в районі Стариці та Вовчанська. Окупанти завдали чотирьох авіаударів з використанням 10 КАБів та завдали 67 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в ОТУ «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 140 солдатів, з них безповоротні – 60, санітарні – 80.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 73 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,7 артилерійських систем,13 автомобілів,4 РСЗВ,5 одиниць спецтехніки,43 БпЛА.

Знищено 70 укриттів для особового складу та шість місць зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости