На Харківському та Куп’янському напрямках Сили оборони відбили 23 штурми

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 27 вересня. 947 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 187 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.

За 26 вересня росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’яти ударів вісьмома ракетами та 71 авіаудару, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснили понад 4800 обстрілів, з них 224 – із реактивних систем залпового вогню.

На Харківщині агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Глушківка, Ківшарівка, Кругляківка.

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 20 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости