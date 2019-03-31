На избирательном участке стало плохо харьковчанину: его увезла "скорая"

Сегодня около 16:00 на территориальном избирательном участке на улице Конторской в ​​Новобаварском районе Харькова 33-летнему мужчине внезапно стало плохо.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Работники полиции, дежурившие на участке, оказали харьковчанину первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».

Предварительно, у мужчины случился приступ эпилепсии.

Пострадавшего доставили в больницу.

Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

Агентство Телевидения Новости