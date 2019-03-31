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На избирательном участке стало плохо харьковчанину: его увезла "скорая"
Сегодня около 16:00 на территориальном избирательном участке на улице Конторской в Новобаварском районе Харькова 33-летнему мужчине внезапно стало плохо.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Работники полиции, дежурившие на участке, оказали харьковчанину первую медицинскую помощь и вызвали «скорую».
Предварительно, у мужчины случился приступ эпилепсии.
Пострадавшего доставили в больницу.
Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
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