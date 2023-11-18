На кордоні з Польщею заблоковано майже 3 тисячі вантажівок
У трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею скупчилися близько 2800 вантажівок через протести польських перевізників.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону «Єдині новини», пише Економічна правда.
За його словами, станом на ранок 18 листопада у чергах скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів. У порівнянні з попереднім днем прикордонники спостерігають певне збільшення вантажівок.
«Найбільше в пункті пропуску Краківець, це десь 1200 вантажівок, у пункті пропуску Ягодин – 1100 вантажівок, і навпроти Рава-Руської 500», – зазначив Демченко.
Крім того, речник Держприкордонслужби заявив, що перевізники почали обирати інші маршрути, тож спостерігається скупчення автівок і на інших пунктах пропуску.
Зокрема, на пункті пропуску Шегині, де перебувають близько 1 200 вантажівок.
Демченко підкреслив, що легкові авто та можуть вільно перетинати кордон, і для них рух не блокується.