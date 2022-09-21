Продовжуються підступні обстріли мирного населення та об’єктів критичної інфраструктури області. Рашисти завдали 2 ракетних ударів у Чугуївському районі.

В результаті обстрілу на Печенізькій дамбі зруйновано верхній шлюз. Жертв та постраждалих немає, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

«Нашим фахівцям не вперше долати подібні наслідки «руського міра». Схожа ситуація вже була подолана в Кривому Розі. Ми знаємо що робити. Все буде оперативно відновлено. Ситуація цілком контрольована!», написав Тимошенко.

Агентство Телевидения Новости