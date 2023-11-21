На пожежі у Харкові врятували жінку 90 років

О 17:38 рятувальники 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу, яка сталася на пр. Гагаріна.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

На момент прибуття вогнеборців у квартирі горіли меблі на площі 5 кв. м.

У задимленій квартирі рятувальники врятували 90-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом.

Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої.

О 17:57 пожежу вдалось локалізувати та о 18:31 повністю ліквідувати.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости