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На пожежі у Харкові врятували жінку 90 років
О 17:38 рятувальники 41-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на пожежу, яка сталася на пр. Гагаріна.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.
На момент прибуття вогнеборців у квартирі горіли меблі на площі 5 кв. м.
У задимленій квартирі рятувальники врятували 90-річну жінку, яка встигла отримати отруєння чадним газом.
Її негайно винесли на свіже повітря і передали медикам швидкої.
О 17:57 пожежу вдалось локалізувати та о 18:31 повністю ліквідувати.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.