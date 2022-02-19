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Сегодня 13:43
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На проспекте Александровском перевернулся автомобиль

На проспекте Александровском перевернулся автомобиль

Сегодня около 9 утра на проспекте Александровском, 68, перевернулся автомобиль Renault.

Водитель авто нарушил пункты 2.3б и 12.1 ПДД Украины, в результате чего произошло опрокидывание, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Медпомощь водителю авто не потребовалась, пострадавших нет.

Во время оформления ДТП патрульные заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Тест на драгере показал 0,78 промилле.

На водителя Renault были составлены протоколы по ст.10 и ст.124 КУоАП. 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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