Происшествия
Перейти к списку новостей
16.07.2019 21:51
Просмотров: 176

На Салтовке автомобиль снес агитационную палатку: есть пострадавшие

На Салтовке автомобиль снес агитационную палатку: есть пострадавшие

Сегодня около 20:15 в районе пересечения проспектов Юбилейного и Льва Ладау автомобиль Nissan Almera вылетел на тротуар, снес агитационную палатку, проехал через толпу прохожих и врезался в здание. 

Об аварии сообщают в соцсетях. По словам очевидцев, травмы в реультате получили два человека. 

В отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области информацию о ДТП сообщили, что на данный момент есть информация об одном пострадавшем. Кто именно доставлен в больницу - водител или пешеход - уточняется. 

На месте работает следственно-оперативная группа.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Темы: дтп

Читайте ещё:

Столкновение Деу и Ford на Гольдберговской
16.07.2019 13:47    225
На Харьковщине авто влетело в отбойник и загорелось - пострадавших нет
16.07.2019 11:00    198
Тройное ДТП на трассе: один из автомобилей врезался в отбойник и сгорел
15.07.2019 22:14    386
Під Миколаєвом автівка в'їхала у групу дітей-велосипедистів – є постраждалі
15.07.2019 10:12    113
Микроавтобус протаранил легковушку − ДТП на улице Молочной
15.07.2019 09:53    168
На Николаевщине авто врезалось в детей на велосипедах: есть пострадавший
14.07.2019 15:45    251
Столкновение ВАЗ и BMW на Московском проспекте: двое погибших (ВИДЕО)
14.07.2019 15:35    578
На Академика Проскуры сбита женщина
14.07.2019 09:25    265
На улице Благовещенской ВАЗ врезался в дерево
14.07.2019 09:17    193
ВАЗ разорвало на части: ночное ДТП на Московском проспекте
14.07.2019 08:58    272
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 