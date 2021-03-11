11.03.2021 21:37
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На Салтовке коммунальщик попал под трамвай: состояние пострадавшего тяжелое
Сегодня около 17:30 на улице Академика Павлова, 315, трамвай сбил мужчину – по словам очевидцев, работника коммунальной службы.
Пострадавшего с места аварии забирала “скорая”.
Мужчина был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии, сообщил новостям АТН директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктор Забашта.
Предварительный диагноз – черепно-мозговая травма, перелом основания черепа.
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