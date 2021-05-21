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На Салтовке под колеса автомобиля попал 6-летний ребенок. Подробности трех ДТП на Харьковщине

Масштабная авария произошла сегодня около 8 утра в поселке Лесное. В ДТП попали «Волга» и «Subaru». Водитель «Волги», выезжая на главную дорогу, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем, который как раз ехал по главной.

После столкновения автомобили превратились в груду металлолома, а «ГАЗ» вообще разорвало пополам.

В результате аварии загорелся двигатель «Волги», и чтобы укротить пламя, на место приехали спасатели.

Евгений Василенко, нач. сектора по работе со СМИ ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Прибувши до місця виклику, було встановлено, що автівка ГАЗ розлетілась від удару на дві частини, передня частина, моторний відсік - загорівся, там горіли залишки мастила та палива. Площа пожежі близько 5 кв.м., рятувальникам приблизно за хвилину вдалося ліквідували дане загоряння.

Травмы получили водители обоих автомобилей.

Но медики говорят, водитель "Волги" родился в рубашке, ведь после такого серьезного столкновения остался жив.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

У водія «Волги», 67 років, дійсно там тупа травма голови, забої численні і перелом ключиці.

Автопроисшествие произошло и на улице Краснодарской. Здесь водитель «ВАЗ» не справился с управлением и врезался в забор.

Мужчина не пострадал, помощь медиков понадобилась его пассажиру - женщине.

Еще одно ДТП с травмированными произошло на улице Леся Сердюка. Под колеса автомобиля попал 6-летний мальчик. Наезд на ребенка совершил семидесятидевятилетний водитель «ГАЗ» - водитель нарушил правила дорожного движения и не дождался, пока мать с мальчиком перейдут дорогу.

После наезда водитель попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

В результаті знову ж - черепно-мозкова травма, перелом гомілки та передпліччя.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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