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На Салтовке произошел пожар в многоэтажке: горела квартира
На Салтовке накануне вечером горела квартира в 9-этажном жилом доме.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 12 октября в 23:28 спасателям поступило сообщение о пожаре в кваритре на восьмом этаже на проспекте Юбилейном, 32 а.
На момент прибытия пожарных в квартире горели домашние вещи и мебель.
Площадь пожара составляла около 12 кв.м.
В 23:57 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 00:47 полностью ликвидировали.
В результате ЧП никто не пострадал.
Причину возникновения пожара выясняют.
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