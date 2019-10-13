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На Салтовке произошел пожар в многоэтажке: горела квартира

На Салтовке произошел пожар в многоэтажке: горела квартира

На Салтовке накануне вечером горела квартира в 9-этажном жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 12 октября в 23:28 спасателям поступило сообщение о пожаре в кваритре на восьмом этаже на проспекте Юбилейном, 32 а.

На момент прибытия пожарных в квартире горели домашние вещи и мебель.

 Площадь пожара составляла около 12 кв.м.

В 23:57 пожар бойцы ГСЧС локализовали, а в 00:47 полностью ликвидировали.

В результате ЧП никто не пострадал.

Причину возникновения пожара выясняют.

Агентство Телевидения Новости

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