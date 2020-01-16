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На Салтовке свел счеты с жизнью молодой харьковчанин

На Салтовке свел счеты с жизнью молодой харьковчанин

На Салтовке свел счеты с жизнью молодой харьковчанин, который числился пропавшим несколько дней назад.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, 14 января в 1:00 на территории парка, расположенного на проспекте Тракторостроителей, было обнаружено тело 23-летнего жителя Харькова.

Установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством, перерезав себе вены.

Как выяснилось, он находился в розыске Московского отдела полиции как без вести пропавший с 13 января.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Вещественные доказательства изъяты.

Тело погибшего направлено в морг. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия выясняются.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: смерть

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