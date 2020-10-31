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На трассе под Мерефой насмерть сбит мужчина

На трассе под Мерефой насмерть сбит мужчина

Накануне в 17:30 в поселке Селекционное Харьковского района (в районе Мерефы) автомобиль ВАЗ 21099 сбил переходившего дорогу мужчину: пострадавший от полученных травм скончался.

По данным отдела коммуникаций ГУНП Харьковской области, наезд на мужчину произошел на пешеходном переходе. Погибшему 71 год.

Была ли у 80-летнего водителя авто возможность избежать наезда на пешехода – разбираются следователи. По ч.2 ст.286 УК Украины открыто уголовное производство.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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