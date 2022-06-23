На Великій Панасівський водій Audi знищив два стовпи

Сьогодні ввечері на вулиці Велика Панасівська, 165, водій автомобіля Audi Q7 не впорався з керуванням та, як то кажуть правоохоронці, «допустив наїзд на перешкоду, а саме – дві електроопори».

Стовпи не витримали натиску німецького автопрому та впали на проїжджу частину, частково перекривши рух.

Про ДТП повідомляють в Telegram-каналах. За словами свідків, водій автівки був напідпитку, проте офіційної інформації щодо стану чоловіка від правоохоронців немає.

На місці працювали патрульні.

Агентство Телевидения Новости