Происшествия
Перейти к списку новостей
23.06.2022 23:13
Просмотров: 127

На Великій Панасівський водій Audi знищив два стовпи

На Великій Панасівський водій Audi знищив два стовпи

Сьогодні ввечері на вулиці Велика Панасівська, 165, водій автомобіля Audi Q7 не впорався з керуванням та, як то кажуть правоохоронці, «допустив наїзд на перешкоду, а саме – дві електроопори».

Стовпи не витримали натиску німецького автопрому та впали на проїжджу частину, частково перекривши рух.

Про ДТП повідомляють в Telegram-каналах. За словами свідків, водій автівки був напідпитку, проте офіційної інформації щодо стану чоловіка від правоохоронців немає.

На місці працювали патрульні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 