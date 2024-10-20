На війні з рф загинув нацгвардієць з Харківщини

У боротьбі з окупантами загинув військовий Нацгвардії, житель міста Валки Харківської області Анатолій Коляда.

Про це повідомили у Валківській міській раді.

Анатолій Коляда народився 11 вересня 1976 року у Валках. Здобувши базову освіту у Валківській середній школі, поступив на навчання до Богодухівського медичного училища, здобув професію фельдшера. За фахом почав працювати у Валківській ЦРЛ. Потім став студентом юридичної академії ім. Ярослава Мудрого у Харкові.

Отримавши диплом, працював у виконавчій службі, потім – начальником з виконання покарань.

У 2017 році Анатолій Олексійович підписав контракт з Національною Гвардією України та став військовослужбовцем. Нацгвардієць брав участь у звільненні Ізюма, в боях на Донбасі та у жорстоких боях в районі Вовчанська.

Загинув штаб-сержант Анатолій Коляда у результаті бойових дій 16 жовтня поблизу населеного пункту Стариця на Харківщині.

У захисника залишилися двоє дітей батьки-пенсіонери.

Агентство Телевидения Новости