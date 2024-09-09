На війні з росією загинув стрілець з Харківської області

Захищаючи свободу України від російських окупантів, загинув солдат Олег Блажко, житель Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Олег Блажко служив стрільцем, помічником гранатометника механізованого батальйону однієї з військових частин. Воював у гарячих точках на різних напрямках. 27 серпня військовий під час виконання бойового завдання зазнав смертельного поранення.

У 40-річного захисника залишилися неповнолітні донька і син.

Агентство Телевидения Новости