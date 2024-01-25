На війні з росією загинув захисник з Харківської області

На Харківщині провели в останню путь захисника України, жителя села Таранівка Івана Бреславського.

Про це повідомили в Зміївській міській раді.

Іван Бреславський народився 20 квітня 1993 року у селі Таранівка. Навчався у Таранівській загальнооствітній школі. Після її закінчення вступив до професійного технічного училища м. Первомайськ, де здобув професію зварювальника.

Після навчання Іван відслужив строкову службу в Миколаївській області, далі працював за спеціальністю на Харківському велосипедному заводі.

Після повномасштабного вторгнення російських окупантів на українську землю, став на захист рідної країни. Загинув захисник під час виконання бойового завдання на полі бою. 24 січня в Таранівці відбулася церемонія прощання з Героєм.

Агентство Телевидения Новости