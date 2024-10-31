На Вовчанському напрямку прикордонники вдарили по укриттю та обладнанню окупантів

Бійці підрозділу «Скорпіон» прикордонної бригади «Гарт» з використанням мінометів та ударних безпілотних літальних апаратів завдали серії вогневих уражень по ворожих позиціях на Вовчанському напрямку.

Про це повідомили в ДПСУ.

Під час цієї роботи було знищено антену радіоелектронної розвідки противника, пристрій відеоспостереження. Також під удар потрапили місця укриття особового складу окупантів.

Військовослужбовці Держприкордонслужби у складі Сил оборони України продовжують виконання бойових завдань з протидії російсько-окупаційним військам на Харківщині.

Агентство Телевидения Новости