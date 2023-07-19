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Надзвичайний випадок, який стався у селі Пересічне Солоницівської громади

Надзвичайний випадок, який стався у селі Пересічне Солоницівської громади

Харківський район: рятувальники визволили чотирилапого зі смертельної пастки.

19 липня о 13:12 на номер «101» надійшло повідомлення про надзвичайний випадок, який стався у с. Пересічне Солоницівської громади. Там в покинутий колодязь впав собака.

До рятувальників зателефонував його господар, котрий під час прогулянки раптом загубив свого улюбленця. Після нетривалих пошуків він знайшов його на дні 10-тиметрового колодязя.

До місця пригоди прибули бійці 62-го Державного пожежно-рятувального посту.

Один з них за допомогою пожежної драбини та рятувальної мотузки спустився донизу і взяв собаку на руки. Його побратими витягли обох на поверхню.

Ґайд – так виявилось звати песика – був дуже вдячний своїм рятівникам. І в знак своєї вдячності кожного з них пооблизував.

Агентство Телевидения Новости

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