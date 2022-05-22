Найбільше пошкоджених об’єктів культурної спадщини на Харківщині

Найбільших руйнувань через російські обстріли зазнала культурна спадщина Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка.

“Лише за минулі декілька днів рашисти влучили ракетою у нещодавно відреставрований Будинок культури в Лозовій на Харківщині, зруйнували школу на Донеччині, що допоміг відновити уряд Японії, зруйнували скит на честь ікони Божої Матері “всіх скорботних Радість” Святогірської лаври в Донецькій області… На жаль, фіксуємо руйнування майже щодня.

Маємо зафіксованих вже 353 епізоди проти нашої культурної спадщини.

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