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Найбільше пошкоджених об’єктів культурної спадщини на Харківщині

Найбільше пошкоджених об’єктів культурної спадщини на Харківщині

Найбільших руйнувань через російські обстріли зазнала культурна спадщина Харківщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку міністра культури та інформполітики Олександра Ткаченка.

“Лише за минулі декілька днів рашисти влучили ракетою у нещодавно відреставрований Будинок культури в Лозовій на Харківщині, зруйнували школу на Донеччині, що допоміг відновити уряд Японії, зруйнували скит на честь ікони Божої Матері “всіх скорботних Радість” Святогірської лаври в Донецькій області… На жаль, фіксуємо руйнування майже щодня.

Маємо зафіксованих вже 353 епізоди проти нашої культурної спадщини.

Агентство Телевидения Новости

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