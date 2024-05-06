«Вашингтон своєю допомогою запустив план знищення України». Це – нісенітниця

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Брехня: військова допомога США не допоможе Україні, а призведе до нових жертв. Надання нових оборонних пакетів продовжує війну, яку Україна не здатна виграти, – саме це наносить все більших збитків українській інфраструктурі. Такі меседжі пропаганда просуває із посиланням на колишнього співробітника ЦРУ Реймонда Макговерна.

Правда: подібні наративи – цілковита нісенітниця. Брехня про американську допомогу має на меті дискредитувати зусилля з українсько-американського співробітництва, що здатне змінити баланс сил у відбитті російських атак.

Реймонд Макговерн – один із псевдоекспертів, які просувають російську дезінформацію на американську аудиторію.

Джерело: https://t.me/spravdi/38379

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