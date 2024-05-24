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24.05.2024 18:34
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Наслідки авіаудару по Золочеву: дані прокуратури

Наслідки авіаудару по Золочеву: дані прокуратури

24 травня близько 14:00 окупанти завдали авіаудару по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджень зазнали будівлі цивільного підприємства та щонайменше сім житлових будинків.

Без постраждалих.

Правоохоронці провели огляд місця події та вилучили уламки авіаційного боєприпасу.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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