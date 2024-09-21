Наслідки начного обстрілу Харкова: 11 постраждалих, з них 3 дитини

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

23:06 місто Харків, Холодногірський р-н. Внаслідок обстрілу пошкоджено частково 6 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Постраждали 7 осіб (з них 3 дитини: дівчинка 10 років, хлопчик 12 років, дівчинка 17 років – реакція на стрес).

22:48 місто Харків, Київський р-н. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

22:42 місто Харків, Шевченківський р-н. Внаслідок обстрілу горів автомобіль, пошкоджено 2 кіоски, скління будівель обласної лікарні, готель. Постраждали 4 людини.

16:56 місто Харків, Слобідський р-н. Внаслідок обстрілу горіла трава. Пошкоджено скління 150 вікон будівель, автобус, 7 вантажних автомобілів, 3 легкові авто. Постраждали 2 особи.

16:49 місто Харків, Слобідський р-н. Постраждав 61-річний чоловік.

15:15 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ., село Новоосинове. Територія ринку. Загинули 2 людини. Постраждали 2 жінки.

14:30 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Івашки, внаслідок обстрілу постраждали 68-річний чоловік, 57-річний чоловік та 55-річна жінка.

8:10 Чугуївський район, Старосалтівська ТГ., село Шестаково. Внаслідок обстрілу горів дах складської будівлі на площі 500 м кв. Пошкоджено 3 корпуси корівників. Постраждали 2 чоловіків 34 та 30 років.

На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку, за добу окупанти здійснили 19 атак. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Синьківка, Стельмахівка, Кругляківка та Лозова.

Агентство Телевидения Новости