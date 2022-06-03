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Наслідки негоди на Харківщині: повалені дерева та заблоковані дороги

Наслідки негоди на Харківщині: повалені дерева та заблоковані дороги

Внаслідок грозового дощу та буревію у селищі Васищеве пошкоджено 6 електроопор та дерева, які заважають проїзду транспорту. Про це повідомили у поліції Харківської області.

Поліцейськи відразу відреагували та забезпечили регулювання руху транспорту. Також правоохоронці допомагають місцевим мешканцям ліквідувати наслідки буревію. У Харківському районі поліцейські офіцери громади допомагають місцевим мешканцям долати наслідки стихії

Сильні зливи йшли 1-2 червня у Біляївській громаді Лозівського району.

– У нас в одному місці в громаді вода вигнала муляку на дорогу, через що ускладнився проїзд. З облавтодором вже зв’язалися, сказали, що допоможуть вирішити це питання. Це щороку таке, оскільки поле вгорі, а дорога внизу, тому туди цю муляку вода гонить зі схилу. Дерев повалених не було, у деяких місцях електрика пропадала, втім все оперативно відновлювали. Так, у Біляївці, Первомайскому були зливи, втім сказати, що це сильна негода не можна. Чув, що в сусідній Олексіївській громаді з будинків криши позривало, – розповів «Слобідському краю» заступник голови з питань діяльності виконавчих органів Біляївської ТГ Олег Приймак.

Агентство Телевидения Новости

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