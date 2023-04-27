Наслідки обстрілів Харківщини за добу: фото з місць роботи правоохоронців
За процесуального керівництва Дергачівської, Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, вранці 27 квітня російські військові здійснили артилерійський обстріл с. Липці. Відбулось пряме влучання у двоповерховий багатоквартирний будинок, зазнали пошкоджень вісім квартир,повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
Також пошкоджено приватні домоволодіння.
Минулої доби ворог обстріляв м. Вовчанськ: пошкоджено будівлі приватного підприємства та пожежної частини.
У Куп’янському районі під ударом окупантів були села Вільхуватка, Подоли та Устинівка, є руйнування житлових будинків та магазину.
Наслідки збройної агресії рф фіксували прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції.