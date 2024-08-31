Наслідки обстрілу Харкова: шість загиблих та 97 постраждалих

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати Харків, а також прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

15:40 місто Харків. Ворог здійснив авіаційний обстріл ФАБ-500 у п’яти локаціях в Індустріальному, Слобідському та в центральній частині міста.

Пошкоджено 82 багатоквартирних будинків, 11 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, 2 заклади освіти, 47 торгівельних закладів, 57 автомобілів, 2 складських приміщення, 10 гаражів 1- приміщення підприємства.Постраждали 97 людей, з них 22 неповнолітні. У п’яти дітей стан задовільний, у 17-річної дівчини — важкий.

За уточненими даними правоохоронців загинули 6 людей: дівчина 18 років, дівчинка 14 років, 74 років, жінка 73 років, чоловік 49 років та жінка, яку деблокували останньою, дані встановлюються.

31 серпня 01:40 Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., село Одноробівка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено будинок.

23:30 Харківський р-н, Дергачівська громада, село Безруки. Внаслідок обстрілу горіла трава та гілля на площі 100 м.кв

21:10 Чугуївський р-н, Вовчанська громада, село Українка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 20 Га.

16:32 Чугуївський р-н, Чугуївська громада, село Зарожнє, поблизу. Внаслідок обстрілу горіла трава та листя на площі 200 м кв.

15:27 Чугуївський р-н, м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу горіла трава, чагарники, автомобільні покришки.

14:20 Куп’янський р-н, Кіндрашівська громада, село Соболівка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 Га.

14:05 Ізюмський р-н, Борівська громада, село Шийківка. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок та господарча споруда.

13:10 Ізюмський р-н., Борівська ТГ., село Ізюмське. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 Га.

12:50 Куп’янський р-н, Куп’янська громада, місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено господарчу споруду та житловий будинок.

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Плетенівки, Липців та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 32 бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки.

Агентство Телевидения Новости