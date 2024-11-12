Наслідки обстрілу Новобаварського району Харкова: постраждало троє людей

За даними слідства, 11 листопада близько 22:00 зс рф завдали ракетний удар по Новобаварському району Харкова.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Вибито вікна та пошкоджено фасади у багатоквартирних будинках. 34-річна жінка та двоє чоловіків віком 22 і 38 років зазнали гострої реакції на стрес. Попередньо, атака була здійснена ракетою С-300/400.

Орієнтовно о 22:10 по Харкову було завдано вже авіаційного удару. Зафіксовано влучання у відкриту місцевість у Холодногірському районі.

Пошкоджено будинки, а також магістральний трубопровід води. Без постраждалих. З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що війська рф вдарили по місту гібридною ракетою «Гром Е-1».

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости