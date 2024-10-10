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Наслідки останніх обстрілів Харкова: коментар мера міста

Наслідки останніх обстрілів Харкова: коментар мера міста

Внаслідок ворожих обстрілів міста Харкова 8-9 жовтня були пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури.

Сьогодні, 10 жовтня, в ефірі національного телемарафону міський голова Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував різні райони Харкова керованими авіабомбами.

Напередодні було зафіксоване влучання у відкриту місцевість, внаслідок чого були пошкоджені приватні житлові будинки, а також багатоповерхівки навколо. Постраждала одна жінка похилого віку.

«Позавчора також був сильний обстріл Харкова. Перший приліт був в Індустріальному районі. Під ударом опинилося приватне підприємство. Було багато постраждалих. Друге влучання було у відкриту місцевість на Північній Салтівці. Теж було багато руйнацій. На жаль, дві людини загинули. Загалом по медичну допомогу звернулися 42 особи, п’ятьох госпіталізували. Двоє зараз перебувають у важкому стані в лікарні», – розповів Ігор Терехов.

Мер зазначив, що завдяки підтримці міжнародних фондів та організацій зараз місто має достатню кількість матеріалів для усунення наслідків ворожих обстрілів.

Агентство Телевидения Новости

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