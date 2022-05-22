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Наслідки перебування «руського міру» в Чугуєві

Наслідки перебування «руського міру» в Чугуєві

Місто Чугуїв звільнене від окупантів ще на початку березня. Місто зазнало руйнувань і зараз на шляху до відновлення, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Чугуїв стоїть на річці Сіверський Донець. В місті зруйновано два мости. Для того, аби забезпечити сполучення зараз облаштовані переправи. На одному мості є пішохідний перехід, на іншому – облаштований обʼїзд. Наразі розробляється проєктна документація. Як тільки військові дадуть дозвіл – почнеться будівництво нових мостів.

Під час звільнення міста від окупантів тривали важкі бої. В Чугуєві повністю зруйновані 3 багатоквартирні будинки та 15 приватних. Частково пошкоджено – 177 будинків.

Через окупантів постраждали дитячі садочки, школи, лікарні, промислові підприємства.

Міський голова Чугуєва Галина Мінаєва весь час залишалася в місті, зараз продовжує працювати над відновленням.

В першу чергу йдеться про повернення житла тим, чиї домівки повністю зруйновані. Вже опрацьовується план залучення і перебудови готелів та будівництво нових будинків.

Агентство Телевидения Новости

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