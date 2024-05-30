Наслідки ракетного удару по Харкову: прокурори документують злочини рф

За процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 30 травня близько 2:00 російська армія завдала ракетного удару по Харкову.

Пошкоджено будівлю комунального підприємства та житлові будинки.

За медичною допомогою звернулись троє людей: 17-річна дівчина, чоловік 66 років та 64-річна жінка.

За попередніми даними, удар був завданий ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Агентство Телевидения Новости