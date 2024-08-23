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Наслідки удару по Купʼянську-Вузловому: двоє людей загинули, ще двоє – постраждали (фото)

Наслідки удару по Купʼянську-Вузловому: двоє людей загинули, ще двоє – постраждали (фото)

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 23 серпня близько 12:20 війська рф вчергове обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Загинули двоє чоловіків віком 58 та 51 років.

Уламкове поранення отримала 42-річна жінка, у мешканки 63 років — гостра реакція на стрес.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, магазини, аптека, авто.

За попередніми даними, російська армія вдарила по населеному пункту з РСЗВ.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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