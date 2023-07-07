NBC: бывшие сотрудники американских служб безопасности вели с Лавровым переговоры по Украине

Группа бывших сотрудников американских служб национальной безопасности некоторое время вела тайные переговоры с приближенными к Кремлю чиновниками по подготовке почвы к возможному соглашению по окончанию войны в Украине, сообщает NBC со ссылкой на осведомленные источники.

С российской стороны в переговорах, согласно публикации, принимал участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лавров встречался с переговорной группой в Нью-Йорке в апреле. Встреча, как сообщили NBC источники, продолжалась несколько часов и на встрече обсуждалась судьба оккупированных Россией украинских регионов.

Напомним, официальная позиция США заключается в том, что переговоры о судьбе Украины могут вестись только с участием представителей Украины.

Джерело: nigroll.com

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