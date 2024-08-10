Нічні обстріли Харківщини: є загиблі та поранені

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

16:01 місто Харків, Київський район, Київський район міста. Внаслідок обстрілу ФАБ-500 горіла будівля навчального закладу. Постраждав 67-річний чоловік.

10 серпня 3:30 Ізюмський район, Борівська ТГ, село Першотравневе. Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано житловий будинок. Поранено 58-річного чоловіка. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік.

10 серпня 3:15 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Івашки, внаслідок артобстрілу пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Постраждав 32-річний чоловік.

23:15 — 23:33 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, селище Золочів. Внаслідок обстрілів із РСЗВ «Ураган» пошкоджено вісім приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік.

16:48 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, село Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава, площа пожежі 1,5 Га.

16:02 Куп’янський район, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автівку.

15:20 Ізюмський р-н, село Ізюмське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок.

На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення, зокрема, біля Колісниківки та Табаївки.

Агентство Телевидения Новости