Нічні обстріли Харківщини: є загиблі та поранені
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
16:01 місто Харків, Київський район, Київський район міста. Внаслідок обстрілу ФАБ-500 горіла будівля навчального закладу. Постраждав 67-річний чоловік.
10 серпня 3:30 Ізюмський район, Борівська ТГ, село Першотравневе. Внаслідок обстрілу з РСЗВ зруйновано житловий будинок. Поранено 58-річного чоловіка. Загинули 80-річна жінка та 24-річний чоловік.
10 серпня 3:15 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, село Івашки, внаслідок артобстрілу пошкоджено дах двоповерхового багатоквартирного будинку. Постраждав 32-річний чоловік.
23:15 — 23:33 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, селище Золочів. Внаслідок обстрілів із РСЗВ «Ураган» пошкоджено вісім приватних житлових будинків, фасад лікарні. Постраждав 35-річний чоловік.
16:48 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, село Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава, площа пожежі 1,5 Га.
16:02 Куп’янський район, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджено автівку.
15:20 Ізюмський р-н, село Ізюмське. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок.
На Харківському напрямку точилися чотири бої. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська.
На Куп’янському напрямку відбулося два боєзіткнення, зокрема, біля Колісниківки та Табаївки.