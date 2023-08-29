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Не пропустив автівку: у ДТП на проспекті Григоренка постраждав байкер

Не пропустив автівку: у ДТП на проспекті Григоренка постраждав байкер

29 серпня о 18:40 на перехресті проспекту Петра Григоренка та бульвару Жасміновому не розминулися мотоцикл Yamaha FZ-8 та автомобіль Hyundai.

Водій Yamaha FZ-8 не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з автомобілем Hyundai Elantra, повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок зіткнення постраждав 34-річний водій мотоцикла. Його госпіталізували до лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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