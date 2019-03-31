Не успела проголосовать: в Запорожье во время выборов скончалась женщина - СМИ

В Запорожье во время выборов президента Украины-2019 умерла пенсионерка.

Об этом со ссылкой на один из избирательных штабов сообщает местный сайт "Zабор".

Женщина должна была проголосовать из дома, однако когда к ней пришли представители избирательной комиссии, то обнаружили ее уже мертвой.

Предварительно, женщина умерла за полчаса до их прихода.

Напомним, согласно календарному плану выборов, участки для голосования на территории Украины открылись сегодня, 31 марта, в 8.00 и будут работать до 20.00.

Агентство Телевидения Новости