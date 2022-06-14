Небезпечно: через обстріли робота громадського транспорта селищі Жуковського скасована

Через обстріл довелося скасувати транспорт у селищі Жуковського у Харкові. Про це в ефірі Українського радіо Харків повідомив заступник Харківського міського голови з питань інфраструктури Євген Водовозов.

“Був випадок, коли автобус їхав маршрутом, і до нього прилетів уламок. Лише диво врятували життя пасажирів та водія”, – розповів Євген Водовозов.

За його словами, зараз у Харкові працюють на маршрутах 34 трамваї, понад 80 тролейбусів, 74 автобуси. Крім того, є запас комунального транспорту, який може вийти на маршрути у разі потреби.

Євген Водовозов додав, що через ворожі обстріли в місті сильно постраждала контактна мережа трамвая і тягові підстанції.

“Кілька підстанцій знищено вщент. Постраждала майже половина трамваїв. Зруйновано депо”, – розповів віце-мер з питань інфраструктури

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