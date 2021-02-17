Нечем топить: под Харьковом закрыли школу, детей перевели на дистанционку

Из-за проблем с обогревом помещения временно закрыли учебно-воспитательный комплекс в селе Волохов Яр Харьковской области. Как сообщает "Суспільне", в школе не хватает топливных брикетов, чтобы обогреть здание.

Волохово-Ярский УВК посещают 107 учеников, включая дошкольное подразделение.

Из-за проблем с отоплением 19 дошкольников отправили по домам, а школьников перевели на смешанную форму обучения.

Отмечается, что родители школьников начали жаловаться на проблемы с отоплением в школе еще в январе. В здании школы было холодно, и дети начали болеть.

По словам директора Волохово-Ярского УВК Ильи Олефира, проблема с отоплением возникла из-за того, что заведение перешло из подчинения Чугуевского района в Балаклейский.

"Это связано с тем, что мы перешли в другой район. Процедура закупки топлива проходит через тендер. Теперь этот вопрос контролирует Балаклейский городской совет. Буквально завтра нам завезут топливо и эти временные трудности мы преодолеем", - говорит Илья Олефир.

Директор УВК добавил, что образовательный процесс в школе должен возобновиться с 17 февраля.

Источник: sq.com.ua

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