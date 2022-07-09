Недобрий ранок у Харкові: внаслідок ракетного удару по центру міста постраждали цивільні

Ранок суботи, центр Харкова. Вибух був такої сили, що здається, його почуло все місто.

Сегодня удар был нанесен около 10 утра, в другое время. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер.

Ракета влучила на подвір’я 2-поверхового будинку. Уламки зруйнованих конструкцій розкидало по прилеглих вулицях.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській обл.

Частково зруйновано сам будинок, площа 300 кв. метрів. До місця пригоди прибули ДСНС та нацполіція. Тривають роботи по зачищенню від залишків зруйнованих конструкцій.

Внаслідок обстрілу постраждали шість цивільних – поранення отримали п‘ять жінок та 12-річна дівчинка.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській обл.

Безпосередньо в момент вибуху вони знаходилися в будинку поблизу. За попередніми даними, отримали легкі тілесні ушкодження.

Повітряну тривогу не оголошували. Чоловік розповідає – за хвилину до вибуху він лежав на ліжку, дивився телевізор.

Ельмар, власник квартири

Я был вон здесь, на кровати, за минуту до этого пошел в туалет. В квартире рядом со мной была лежачая, ее забрали. Посекло осколками. У нее в гостях была девочка из Мерефы, приезжала ухаживать. Квартиры нет.

Люди виносять з пошкодженого житла речі та рятують домашніх улюбленців. Станіславу вдалося знайти тільки одного з двох маминих папуг.

Станіслав

У него был друг, я так понимаю это подруга. А друг… наверное, его нет. Шиншилла еще была, но ее забрала хозяйка. Кот еще был, но я не знаю где он.

Як повідомили в прокуратурі Харківської області, за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).





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