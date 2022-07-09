Недобрий ранок у Харкові: внаслідок ракетного удару по центру міста постраждали цивільні
Ранок суботи, центр Харкова. Вибух був такої сили, що здається, його почуло все місто.
Сегодня удар был нанесен около 10 утра, в другое время. Предварительно, удар был нанесен ракетами Искандер.
Ракета влучила на подвір’я 2-поверхового будинку. Уламки зруйнованих конструкцій розкидало по прилеглих вулицях.
Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській обл.
Частково зруйновано сам будинок, площа 300 кв. метрів. До місця пригоди прибули ДСНС та нацполіція. Тривають роботи по зачищенню від залишків зруйнованих конструкцій.
Внаслідок обстрілу постраждали шість цивільних – поранення отримали п‘ять жінок та 12-річна дівчинка.
Євген Василенко, речник ГУ ДСНС в Харківській обл.
Безпосередньо в момент вибуху вони знаходилися в будинку поблизу. За попередніми даними, отримали легкі тілесні ушкодження.
Повітряну тривогу не оголошували. Чоловік розповідає – за хвилину до вибуху він лежав на ліжку, дивився телевізор.
Ельмар, власник квартири
Я был вон здесь, на кровати, за минуту до этого пошел в туалет. В квартире рядом со мной была лежачая, ее забрали. Посекло осколками. У нее в гостях была девочка из Мерефы, приезжала ухаживать. Квартиры нет.
Люди виносять з пошкодженого житла речі та рятують домашніх улюбленців. Станіславу вдалося знайти тільки одного з двох маминих папуг.
Станіслав
У него был друг, я так понимаю это подруга. А друг… наверное, его нет. Шиншилла еще была, но ее забрала хозяйка. Кот еще был, но я не знаю где он.
Як повідомили в прокуратурі Харківської області, за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).