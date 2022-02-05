Новая риторика Австрии: канцлер обвинил РФ в газовом кризисе

Стремительный рост цен на природный газ вызван действиями Российской Федерации. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер, сообщает Укринформ.

«Очевидно, что была очень хорошо скоординирована стратегия со стороны Российской Федерации и концерна «Газпром». Хранилища (газа) были заполнены лишь условно, что привело к тому, что цена на газ действительно очень сильно выросла. Поставки (газа) обеспечены, но, конечно, из-за цен сейчас наблюдается напряженная ситуация. Газ так дорог, как никогда», — об этом глава австрийского правительства заявил в четверг во время своего выступления в Федеральном совете (верхней палате парламента) Австрии.

Выступление канцлера в парламенте, в частности, было посвящено росту цен, в т.ч. на электроэнергию, в Австрии и причинам этого. В начале своей речи Негаммер заявил, что хочет продемонстрировать «большую картину» ситуации, которая привела к «волне подорожания», и рассказал о нынешней угрозе масштабного вторжения РФ в Украину и стратегии «Газпрома» по повышению цен в Европе.

Источник: sprotyv.info

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