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Новий етап великої зернової гри: Туреччина вгамовує Росію

Новий етап великої зернової гри: Туреччина вгамовує Росію

Міністр оборони Туреччини Халусі Акар заявив, що українське збіжжя вивозитиметься з України на кораблях під турецьким прапором… І, мовляв, тільки спробуйте потопити бодай один зерновоз.

Вчора я писав, що Ердоган та Сі Цзіньпін налаштовані (https://t.me/orestokratiia/395) швидко поставити Путіна на місце у зерновій угоді… Та я однак здивований, що Туреччина поводиться настільки прямолінійно.

«Проблем немає у заході туди [порт Одеси - авт.] кораблів під турецьким прапором. Вони продовжуватимуть заходити", - заявив міністр оборони Туреччини, ніби й не помітивши, скільки разів Путін та його челядь топали ніжками з цього приводу, «виходили», «призупиняли» свою участь у зерновому коридорі, кривлячи при цьому ображені писки.

Важливо: заява Туреччини прозвучала не з вуст МЗС, а від Міноборони, що має чіткий меседж – Анкара готова застосувати силу, якщо знадобиться. Фактично, це ультиматум Росії. З Путіним почали говорити тією ж мовою, що й він говорить зі світом.

Цікаво буде подивитися на реакцію росіян. Тут питання не у зерні зовсім. Туреччина не просто посилюється як регіональний гравець, а відкрито кидає виклик Росії у Чорноморському регіоні, у Закавказзі й взагалі у так званому «тюркському світі». Азербайджан, Казахстан і Туркменістан вже орієнтуються не на Москву, а на Анкару. Лідери цих країн на спільних зустрічах тримаються Ердогана та ігнорують Путіна. Туреччина хоче стати хабом для постачання енергоресурсів з Азії до Європи.

Словом, Ердоган не гребує нічим, що вилітає з кволих політичних «рученят» Путіна. І з кожним днем стає дедалі сміливішим.

Джерело: newsua.one

Автор: Орест Сохар

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