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ЗМІ: Країнам ЄС розіслали пропозицію 14-пакета санкцій проти росії

ЗМІ: Країнам ЄС розіслали пропозицію 14-пакета санкцій проти росії

Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт скрапленого газу (СПГ) з росії, хоча повне ембарго не планується.

Джерело: деталі пропозиції дізналось "Польське радіо", пише "Європейська правда"

Деталі: У пакеті йдеться про заборону перевалки російського СПГ в європейських портах, звідки він потім відправляється по всьому світу Лідерами тут є Бельгія та її порт Зебрюгге, але Франція та Іспанія також є одними з найбільших одержувачів російського СПГ.

Крім того, санкції стосуватимуться російських проєктів СПГ "Арктик" та "Мурманськ".

Комісія також хоче накласти санкції на кілька суден з так званого "тіньового флоту" рф, які транспортують російську нафту попри обмеження ЄС. Їм буде заборонено заходити в європейські порти.

Також, за пропозицією, транспортним компаніям, які щонайменше на чверть належать росіянам, буде заборонено працювати в ЄС.

Комісія також підготувала санкційний список із понад 50 компаній з-за меж ЄС, які підпадають під торгові обмеження. Вони забезпечують росію західними компонентами та допомагають обходити санкції.

Раніше повідомляли, що санкції стосуватимуться компаній з Китаю, Гонконгу, Туреччини та Киргизстану.

Також буде заборонено фінансування росією політичних партій і фондів та неурядових організацій і дослідницьких центрів.

Символічно Єврокомісія запропонувала заборонити продаж українських творів мистецтва на ринку ЄС, якщо є підозри, що вони могли бути розграбованими.

Заборони на імпорт алюмінію у проєкті немає, але є заборона на імпорт гелію.

Щодо заборони на експорт, то вона стосуватиметься, зокрема, марганцевої руди, гірничих машин, моніторів та електроніки.

У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Попередній, 13-ий пакет обмежувальних заходів проти росії, Рада ЄС схвалила 23 лютого, до другої річниці повномасштабного вторгнення рф.

Джерело: pravda.com.ua

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