Новини однією строкою

● Израиль перестал заранее предупреждать Россию об ударах по Сирии.

● Фицо и Орбан хорошо подумали и проголосовали в Брюсселе за продолжение финансовой поддержки Украины.

● Американська компанія L3 Harris отримала контракт від Військово-морського флоту США на модернізацію систем радіоелектронної боротьби на палубних винищувачах F/A-18.

● Кувейтское издание "Аль-Джарида" пишет, что в случае объявления "Хизбаллой" полномасштабной войны Израилю США готовы нанести удар по ракетным базам Ирана и ликвидировать руководство спецподразделения "Кудс".

● Техобслуживание автомобилей у официальных дилеров подорожало на 30–100% за последние полтора года, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Запчасти за год подорожали на 20–60%, особенно кузовные детали, бамперы, двери и ветровые стекла, отмечают представители станций техобслуживания.

● В октябре поступления дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет превысили прогнозный уровень на 37,8 млрд руб., сообщил Минфин. Это первое превышение с августа.

● США намерены 3 ноября объявить о выделении Украине военной помощи на $425млн, включая средства борьбы с БПЛА, - Reuters.

● По оценкам южнокорейской разведки, предприятия КНДР работают на полную мощность и мобилизуют население, чтобы выполнить заказ для российских войск.

● "Германия хочет видеть Украину членом нашего Европейского Союза. И я убеждена, что Европейский совет в этом декабре даст этот сигнал", - Бербок. "ЕС должен быть расширен - это геополитическое следствие агрессивной войны России против Украины", - отметила глава немецкого МИД.

● У разведки США есть данные о возможной поставке зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», стоявшего на воружении российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», ливанскому движению «Хезболла».

● Колишній генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що для НАТО настав час надіслати Україні запрошення на вступ, і це повинно статись на його наступному саміті у Вашингтоні. Про це Расмуссен сказав в інтерв’ю фінському інформагентству STT.

● Депутаты Сейма Латвии приняли в окончательном чтении поправки в закон о дорожном движении, запрещающие автомобилям, зарегистрированным в России, находиться в Латвии. Власти намерены передавать конфискованные машины Украине.

● На озброєнні Сил оборони України вже перебувають 15 роботизованих гусеничних платформ THeMIS від естонської компанії Milrem Robotics.

● В Ізраїлі готують закон "Про позбавлення громадянства за підбурювання до тероризму або висловлювання підтримки терористичним організаціям".

● "Ми розвиваємося, ми вже еволюціонували у тому, що надаємо Україні, так само як еволюціонувала сама війна. Нам було б значно простіше це зробити, якби Конгрес ухвалив додаткове фінансування для підтримки України", — Джон Кірбі.

● Флот США здійснив пуск зенітної ракети SM-6 з багатоплатформної пускової установки, встановленої у кормовій частині корабля прибережної зони USS Savannah.

● Німецький підрозділ компанії компанії MBDA заявив про можливість відновлення виробництва крилатих ракет Taurus в короткостроковій перспективі.

● МИД Израиля исключил возможность нейтралитета в конфликте с ХАМАС, те, кто не осудили ХАМАС — это сторонники ХАМАС, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Хайат на брифинге для иностранных журналистов. «Я хочу послать очень четкий сигнал международному сообществу: если вы не осуждаете ХАМАС, если вы не поддерживаете право Израиля на самооборону, то вы поддерживаете ХАМАС», сказал Хайат. Накануне постоянный представитель России при ООН Небензя раскритиковал США и другие западные страны за заявления о наличии у Израиля права на самооборону, «хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет». Отвечая на вопрос РБК о том, связаны ли его слова с заявлением российского постпреда, представитель МИД Израиля сказал: «Я выразился настолько ясно, насколько могу».

● Суд в Курске удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации крупной кондитерской компании АО «Конти-Рус». Ответчиком по иску был богатейший украинский предприниматель Ринат Ахметов. Ведомство настаивало, что Ахметов и другие ответчики занимаются экстремистской деятельностью против территориальной целостности России.

● Инфляция в Турции на конец 2023 года прогнозируется на уровне 65%, — данные ЦБ страны.

● Глава Raiffeisen Bank International заявил, что банковская группа вряд ли сможет уйти в этом году из России.

● Израиль заверил, что не имеет ни намерения, ни желания брать Газу под свой контроль и принимать ответственность за нее — Блинкен

● МВД РФ подготовило проект закона, запрещающего нелегальным мигрантам регистрировать транспорт, открывать счета и заключать брак в РФ, сообщили в ведомстве

● Путин: «Отреагируем на события в Дагестане должным образом в соответствии с законом, но недавние беспорядки не тенденция». СК РФ установил более 20 подозреваемых, участвовавших в массовых беспорядках в Дагестане, — ведомство

● Суд в Киеве арестовал акции бизнесмена Игоря Коломойского в 12 компаниях. Под арест, в частности, попали 100% акций компании "Полтаваоблэнерго", 50% акций ООО "Кинотеатр "Валентина", а также акции банка "Альфа приват", футбольного клуба "Днепр" и другие

Джерело: facebook.com/annopolsky

Картинки про роиссю от Александра Осташко

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