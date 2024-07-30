#спростуванняЦентру

Брехня: саме президент Зеленський відповідальний за «виведення з ладу» євродипломатії, адже після зриву угод по Донбасу заяви дипломатів стали грубими і з їхнього боку ведеться пропагандистська війна. Таку заяву зрадника України і кума путіна віктора медведчука поширюють прокремлівські сміттярки.

Правда: механізм дипломатичного врегулювання, створений після російської окупації Донбасу в 2014 році, зламала саме москва, адже вона постійно порушувала домовленості, досягнуті у мінську, а врешті розв’язала повномасштабну війну, цинічно звинувативши Україну в підготовці «нападу на Донбас».

Ще напередодні повномасштабної війни, 19 лютого 2022 року, міністри закордонних справ G7 виступили зі спільною заявою, в якій відзначили, що росія явно порушує Мінські домовленості.

Зміна тону європейської дипломатії щодо росії – це закономірна відповідь на дії кремля, який під гаслами «захисту Донбасу» заповзявся знищувати цілі міста Донеччини та Луганщини.

Крім того, російська пропаганда вже третій рік погрожує війною державам ЄС, на що закономірним чином реагує європейська дипломатія та політикум.

Джерело: https://t.me/spravdi/40450

Новости портала «Весь Харьков»