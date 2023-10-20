Ображав та виганяв з дому: харків’янина впіймали на насильстві

Слідчі повідомили жителю Харкова про підозру у скоєнні домашнього насильства.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

58-річна жінка повідомила про постійні образи з боку свого співмешканця. 62-річний чоловік часто знаходився у нетверезому стані, ображав жінку, виганяв з дому.

Поліцейські сектору протидії домашньому насильству ХРУП №1 склали щодо порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

20 жовтня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчинені кримінального правопорушення за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости