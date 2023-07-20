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Обстріл прикордонних населених пунктів Харківщини, загинув чоловік
Слідчі реєструють наслідки ударів з боку військових рф.
20 липня зранку російські окупанти знову обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району, загинув цивільний чоловік, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Внаслідок обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.