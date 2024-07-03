Обстріл села Руська Лозова на Харківщині: поліція документує наслідки (фото)

3 липня близько 9:50 росіяни завдали удари двома КАБами по селу Руська Лозова Дергачівської громади.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ворожого обстрілу горять два приватних будинки та три господарчі споруди на площі 330 м кв. Зруйновано дев’ять приватних будинків.

Постраждали два чоловіки віком 60 та 35 років. Вони госпіталізовані до медичного закладу.

За адресою виїхала слідчо-оперативна група ВП № 3 ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости